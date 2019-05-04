نتنياهو وأردوغان.. وجهان لوحشية واحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة السبت 2019.5.4 08:08 مساء بتوقيت أبوظبي 40 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> لطالما انتهك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقوق الإنسان ورغم ذلك يدعيان الديمقراطية.

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