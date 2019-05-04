الان تتابع مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المرحلة الأولى من المساعدات لبوروندي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 7:12 م, 4 مايو 2019 م التعليقات: 0 دشن مركز الملك سلمان للإغاثة المرحلة الأولى من المساعدات الغذائية والإيوائية لجمهورية بوروندي.

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