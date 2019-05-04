شكرا لقرائتكم مصادر العربية: تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت مصادر لقناة "العربية" ورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، السبت. وبالتالي يتم تحري رؤية الهلال غدا الأحد، ويكون الاثنين هو أول أيام شهر رمضان.

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

وتوقع الرائي عبدالله الخضيري، وفقاً للحسابات الفلكية، أن غرة رمضان ستكون يوم الاثنين القادم الموافق 6 مايو 2019، حيث إن الهلال في يوم الأحد الموافق 5 مايو/أيار 2019، سيتأخر في الغروب عن الشمس بما يزيد عن نصف ساعة، وتتوقف رؤيته على عوامل كثيرة، أهمها العوالق التي تُعيق الرؤية من سحب وغبار وبخار ورياح مثيرة، لذا "سيكون يوم الاثنين 6 مايو/أيار غرة رمضان المبارك فلكياً إن شاء الله".