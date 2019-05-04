الصحة الفلسطينية: مقتل طفلة فلسطينية جراء قصف إسرائيلي استهدف شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل الطفلة صبا محمود أبو عرار، جراء قصف إسرائيلي استهدف شرق قطاع غزة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعطى الضوء الأخضر للجيش لتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة".
مع التذكير أنّ الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، أنّ مقاتلاته تواصل استهداف قطاع غزة ردًّا على مواصلة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إطلاق الصواريخ".
وقد بدأ التصعيد يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث ردّ الجيش الإسرائيلي بضربة جوية أدّت إلى مقتل ناشطين اثنين من "حماس"، كما قُتل محتجّان فلسطينيّان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة، بنيران إسرائيلية.
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