البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

أفادت وسائل الإعلام المصرية بأن مجلس النواب المصري وافق على قرار الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​، رقم 209 لسنة 2019، بإعلان ​حالة الطوارئ​ لمدة ثلاثة أشهر. وبدأ سريان حالة الطوارئ من الساعة الواحدة صباح يوم 25 نيسان الماضي. وأكدت اللجنة العامة للمجلس أن إعلان حالة الطوارئ إجراء ضروري لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة المخططات الإرهابية.

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