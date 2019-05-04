إمبراطور اليابان الجديد دعا في خطابه العلني الأول إلى السلام العالمي

دعا امبراطور ​اليابان​ الجديد ناروهيتو، خلال إلقائه خطابه العلني الأول أمام حشد من عشرات آلاف الأشخاص، بعد ثلاثة أيام من اعتلاء العرش، إلى "السلام العالمي".

ولفت إلى "أنّني أتمنّى بصدق مزيدًا من النمو لبلدنا من خلال السير جنبًا إلى جنب مع الدول الأخرى، والسعي لتحقيق السلام".

وقد اصطف الناس في طوابير لساعات كي يروا الإمبراطور الجديد وأسرته يقفون في شرفة بالقصر ويلوّحون للحشود الّتي تجمعت. وعادةً ما تحدث مثل هذه التحية خلال عطلة السنة الجديدة وفي عيد ميلاد الإمبراطور.

وكان والده الإمبراطور أكيهيتو (85 عامًا) قد تخلّى عن العرش يوم الثلثاء في مراسم بسيطة، في أوّل تنازل عن العرش في اليابان منذ 200 سنة. وتمّ تنصيب ناروهيتو (59 عامًا)‭ ‬رسميًّا إمبراطورًا لليابان في اليوم التالي، متعهّدًا بأن يكون رمزًا للشعب.