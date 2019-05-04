أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب أنّه "آن الآوان لكي يُحسم ملف الموقوفين الإسلاميين بعيدًا عن الكذب والمراوغة والتمييع".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "لماذا لا يُحاكم هؤلاء وتُحسم ملفاتهم؟ إنّهم متروكون في السجون منذ سنوات، وقانون العفو كذبة يتقاذفها الجميع حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لحسم ملف الموقوفين الإسلاميين وقانون العفو كذبة يتقاذفها الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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