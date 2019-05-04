وهاب: لحسم ملف الموقوفين الإسلاميين وقانون العفو كذبة يتقاذفها الجميع

أكّد رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ أنّه "آن الآوان لكي يُحسم ملف ​الموقوفين الإسلاميين​ بعيدًا عن الكذب والمراوغة والتمييع".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "لماذا لا يُحاكم هؤلاء وتُحسم ملفاتهم؟ إنّهم متروكون في السجون منذ سنوات، وقانون العفو كذبة يتقاذفها الجميع حتّى الآن".