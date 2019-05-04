أسود: عندما أسمع عن جدية محاربة الفساد افهم أن الفساد محمي

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد اسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "عندما أسمع عن جدية ​محاربة الفساد​ افهم أن الفساد محمي ومن ينتظر المياه ستنهمر عليه الرماح وسيغرز في صدره مسمار"، لافتاً إلى أن "دولة سرقها من يدعي حمايتها وننتظر ونسمع وعلينا أن نصدق ونصفق لهذا الموقف التاريخي"، قائلاً: "عن جد وقفوا غنج و دلع".

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