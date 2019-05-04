النشرة: توقيف شخص في القنطرة اعترف برميه أوراقا مسيئة أمام منزل مواطنه ليلا

عَلِمت "النشرة" أنّ "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​، أوقفت في بلدة القنطرة قضاء ​مرجعيون​، المدعو "م. ج. ص" على خلفية اعترافه بمرميه أوراقًا عليها كتابات مسيئة أمام منزل مواطنه "ف. ص" ليلًا، وقد تمّ تسليم المتّهم إلى مخفر ​قوى الأمن​ في ​العديسة​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

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