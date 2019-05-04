أفاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأنّ "​القوى الأمنية​ عثرت على جثة طفلة بعمر ثلاث سنوات، على ضفاف ​نهر الليطاني​ في خراج ​بلدة المنصورة​ ب​البقاع الغربي​، ويُرجّح أن تكون هذه هي الطفلة السورية الّتي فُقدت في زحلة منذ حوالي أسبوع في نهر الليطاني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العثور على جثة طفلة على ضفاف نهر الليطاني في خراج المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.