بو صعب: أشكر "القوات" على قبولهم طلبي اللجوء للقضاء وواثق من كشف الحقيقة كاملة

لفت وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، في تصريح إلى قناة الـ"OTV"، تعليقًا على بيان "حزب القوات اللبنانية"، إلى "أنّني أشكرهم على قبولهم طلبي اللجوء إلى القضاء، وواثق من كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام".
وكانت قد أعلن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" في بيان، أنّ "نزولًا عند رغبة بو صعب واستعداده للمثول أمام القضاء لإثبات دفع "القوات اللبنانية" 2000 دولار لأحد المواقع الإلكترونية لنشر خبر ضدّه، تؤكّد الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" أنّ القضاء سيكون الفيصل بينها وبينه، لإثبات أنّ ادعاءاته بحقّها لجهة دفعها الأموال مقابل نشر أخبار ضدّه هي ادعاءات كاذبة وتضليليّة وتلفيقيّة؛ كما لإثبات أنّ "القوات" لا تدفع المال مقابل نشرها للأخبار".
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