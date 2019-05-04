الحسن: ما الهدف من الحملة على قوى الأمن والمعلومات بهذا الوقت؟

سألت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن هدف وخلفيات الأشخاص الذين يشنون حملة على ​قوى الأمن الداخلي​ و​شعبة المعلومات​ في هذا الوقت، في حين معظم العالم العربي يحسد لبنان على وضعه الأمني.

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