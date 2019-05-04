قوى الأمن: تدابير سير عند طلعة المشروع- طرابلس من مساء اليوم وحتى الثالثة من الغد

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن "اتخاذ ​تدابير سير​ عند طلعة المشروع في ​طرابلس​ بسبب برش الزفت، اعتبارًا من الساعة 21 من مساء اليوم ولغاية الساعة 3 من يوم غد، حيث سيتمّ تحويل السير من تقاطع سوق الخضار ومنع السير باتجاه البحصة، وتحويل السير من ​باب الحديد​ للطريق القادم من ​أبي سمراء​ والطريق القادم من الدباشه باتجاه ​سوق النحاسين​".

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