الجزيرة: تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع عدة في قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة" عن تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع عدة في ​قطاع غزة​. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعطى الضوء الأخضر للجيش لتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن مقاتلاته تواصل استهداف قطاع غزة ردا على مواصلة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إطلاق الصواريخ. وبدأ التصعيد يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث رد الجيش الإسرائيلي بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة "حماس"، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.

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