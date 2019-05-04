خارجية تركيا: نرفض تصريحات موغيريني حول أنشطتنا للبحث عن موارد النفط شرقي البحر المتوسط

شدّدت ​وزارة الخارجية التركية​ على "أنّنا نرفض تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية ​فيديريكا موغيريني​، المتعلّقة بأنشطة ​أنقرة​ للبحث عن موارد ​النفط والغاز​ شرقي ​البحر المتوسط​". وكانت قد أعربت موغيريني​ عن "قلقها البالغ حيال إعلان ​​تركيا​​ نيّتها القيام بانشطة تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص". وذكّرت في بيان بأنّ "في آذار 2018، ندّد ​المجلس الأوروبي​ بشدّة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق ​البحر المتوسط​". ودعت تركيا إلى "ضبط النفس واحترام الحقوق السياديةّ لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أيّ عمل غير قانوني"، مؤكّدةً أنّ "​الاتحاد الأوروبي​ سيردّ عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

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