موغيريني: قلقون حيال نية أنقرة التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن "قلقها البالغ" حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بانشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وذكرت في بيان بأنه "في آذار 2018، ندد المجلس الاوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".
ودعت تركيا الى "ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الاوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".
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