الترجي الرياضي يواجه الوداد بنهائي عصبة الأبطال

تاهل الترجي الرياضي التونسي الى الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد ان تعادل اليوم في لومومباشي ( كونغو الديمقراطية) مع تي بي مازمبي الكونغولي بنتيجة صفر لصفر في اياب نصف نهائي المسابقة. وكان الترجي الرياضي حامل لقب النسخة الاخيرة قد فاز في مباراة ذهاب نصف النهائي بنتيجة 1-صفر. وبلغ فريق باب سويقةالدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا للمرة الثامنة في تاريخه.
وسيلاقي الترجي الرياضي في لقاء الدور النهائي الوداد البيضاوي المغربي المتاهل على حساب صان داونز الجنوب افريقي بالفوز في المغرب 2-1 والتعادل اياب صفر-صفر
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