تأهل فريق الوداد الرياضي، عشية اليوم السبت، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله سلباً أمام ماميلودي صانداونز، في بريتوريا، في إطار مرحلة إياب نصف النهائي، التي أقيمت في ملعب لوكاس ماستيربيسز.
وانطلقت المواجهة بندية كبيرة بين الفريقين، حيث حاول صانداونز لاختراق الجدار الدفاعي لـ “الأحمر والأبيض” في أزيد من منافسة، إلا أنه واجه صرامة كبيرة من طرف رفاق أشرف داري.
الـ 45 دقيقة الأولى سجلت إشهار بطاقتين صفراوتين في حق لاعبي الوداد، ويتعلق الأمر بإنذار لأشرف داري، ثم اللاعب يحي جبران، ومثلهما للاعبي الخصم.
في حين، أقدم البنزرتي على تغييرات بالشوط الثاني من المواجهة، بمنح الفرصة لكل من ميشيل باباتوندي، وأيمن الحسوني، لتعزيز الكثيبة، في حين التغيير الثالث كان اضطرارياً لممثل الكرة المغربية، بإشراك اللاعب بدر كادارين بدلاً من أيوب العملود، الذي تعرض لإصابة في الدقائق الأخيرة.
يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت لصالح ممثل الكرة الوطنية، بهدفين مقابل واحد، في قمة كروية أقيمت بمركب الأمير مولاي عبد الله.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يفعلها من بريتوريا..ممثل الكرة المغربية بنهائي عصبة الأبطال الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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