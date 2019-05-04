بعد سكوت وزارته على العنف.. أمزازي يختار منع الأنشطة الثقافية بالجامعات

قررتت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منع تنظيم التظاهرات الثقافية وغيرها بمختلف الجامعات المغربية، مرجعة ذلك إلى مبررات أمنية.

وطالب سعيد أمزازي، الوزير الوصي على القطاع، رؤساء الجامعات، بعدم الترخيص لأي جهة باستعمال مرافق الجامعات والمؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها.

وجاء ذلك في رسالة وجهها إليهم، أمس الجمعة، برر فيها القرار بما تشهده بعض المؤسسات الجامعية خلال التظاهرات المنظمة بمقاتها، وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة، حسب المصدر ذاته.

وكانت فصائل يسارية وأمازيغية قد عملت خلال الأسبوعين الماضيين على نسف عدد من المحاضرات التي نظمت بكل من كليتي العلوم بمارتيل وبني ملال، واعتدت على مؤطريها والطلبة المشاركين بها، في غياب أي تدخل أو تعليق من المؤسستين الجامعيتين التابعتين لهما.