وفد يهودي يزور السعودية لأول مرة.. والشيخ عيسى: لا يمكننا إنكار “الهولوكوست” أو التقليل من شأنها -فيديو

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفدا يهوديا سيقوم في وقت لاحق بزيارة إلى المملكة السعودية، بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي التي يوجد مقرها بمكة المكرمة.

ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم العربية” التابعة للخارجية الإسرائيلية تغريدة على حسابها على تويتر، أكدت فيها أنه للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة، استجابة لدعوة من رابطة العالم الإسلامي.

كما نشرت الصفحة فيديو للأمين العام للرابطة الشيخ محمد العيسى، خلال توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة نداء الضمير الأميركية لتعزيز قيم الوئام ومحاربة التطرف.

وذكر موقع الرابطة أن الشيخ العيسى وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة نداء الضمير الأميركية لتعزيز قيم الوئام ومحاربة التطرف.

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وأشار الموقع إلى أنه أيضا قدم تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي على معبد يهودي في كاليفورنيا، مؤكدا أن ممارسات الكراهية والعنف والإرهاب محسوبة على أصحابها لا على الأديان.

وقال العيسى -في مقطع فيديو نشرته صفحة “إسرائيل تتكلم العربية” التابعة للخارجية الإسرائيلية وسجل على هامش توقيع الاتفاقية المذكورة- إنه لا يمكن إطلاقا أنكار الهولوكوست ولا التقليل من شأنها.

وبشأن خلفيات زيارته لمؤسسة نداء الضمير الأميركية، قال العيسى إن القيم الإسلامية والإنسانية هي التي دفعته لتلك الزيارة، مؤكدا أن وفدا من الهولوكوست سيقوم بزيارة للمملكة بدعوة واستضافة من رابطة العالم الإسلامي.