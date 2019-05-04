الحكومة الفلسطينيّة تطالب بوقف العدوان على غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم، السبت، الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدانت الحكومة الفلسطينيّة "العدوان المستمر" على غزة منذ مساء الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 58 آخرين.

ودعت الأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقفه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بالضفة وغزة والقدس".

وأشارت إلى أنّ "العدوان يهدف إلى إعاقة جهود إعادة الإعمار، وتعطيل إطلاق المشاريع التنموية في القطاع".

وتستمرّ، منذ صباح اليوم، السبت، الغارات الإسرائيليّة على قطاع غزّة، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينيّة أكثر من 150 صاروخًا.

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وشيّعت جماهير غفيرة في قطاع غزة، اليوم السبت، جثامين خمسة شهداء ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أمس الجمعة.

ففي محافظة خانيونس جنوب القطاع، شيع جثمان الشهيد رائد خليل أبو طير (19 عاما)، الذي ارتقى الليلة الماضية متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مشاركته في المسيرات السلمية الأسبوعية شرق المحافظة.

كما شيّعت جثامين الشهداء: رمزي روحي عبدو (31 عاما) من مخيم البريج، وعبد الله إبراهيم محمود أبو ملوح (33 عاما) من مخيم النصيرات، وعلاء علي حسن البوبلي (29 عاما) من مخيم المغازي، الذين ارتقوا أمس في قصف مدفعي استهدفهم شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي بلدة بيت حانون شمال القطاع تم تشييع جثمان الشهيد عماد محمد نصير (22 عاما)، الذي ارتقى اليوم في القصف المدفعي الذي استهدف مجموعة من المواطنين شرق البلدة.

ورفع المشيعون اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد أبناء شعبنا الأعزل.