شركة النفط الوطنية الإيرانية ستفتتح مكتبا في العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، اليوم السبت أن شركة النفط الوطنية الإيرانية ستفتح مكتبا في العراق.

وأضافت الوكالة أن المكتب الجديد "سيسهل التعاون في قطاع النفط ونقل الخدمات الهندسية والفنية" إلى العراق.

ويصدر هذا القرار في وقت الذي تواجه فيه إيران عقوبات أميركية تستهدف صادراتها النفطية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها لن تمدد إعفاءات كانت منحتها لدول تشتري النفط الإيراني، وذلك في محاولة منها لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا. كما أدرجت واشنطن قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء.

ولكن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران كانت قد بدأت بانسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته هي وقوى عالمية أخرى مع إيران في عام 2015.