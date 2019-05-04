بريطانيا: الشرطة تقلل من أزمة الجيل الخامس لـ"هواوي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت الشرطة البريطانيّة (سكوتلاند يارد)، اليوم، السبت، أن التسريبات الصحافية التي كشفت القرار البريطاني بالسماح لشركة "هواوي" الصينية بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس، وأدت إلى إقالة وزير الدّفاع، غافن ويليامسون، لا تشكل "مخالفة".

وأدّت هذه التسريبات، المتعلقة بمناقشات مجلس الأمن القومي التي تخضع لضرورة السّريّة، إلى إطلاق دعوات بفتح تحقيق قضائي من قبل سياسيين معارضين بينهم النائب العمالي توم واتسون.

لكن أحد كبار المسؤولين في "سكوتلاند يارد"، وهو نيل باسو، كتب في بيان أن "الكشف لا يحتوي على معلومات قد تنتهك قانون الأسرار الرسمية"، وأضاف "لم يتم ارتكاب أي مخالفة. سيكون من غير المناسب إجراء تحقيق في هذه الظروف".

وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانيّة، تيريزا ماي، الأربعاء الماضي، إقالة ويليامسون عقب تحقيق حول مصدر تسريب الخبر عن سماحها لشركة "هواوي" الصينية بتطوير جزء من شبكات الجيل الخامس للاتصالات في البلاد، وهي أخبار هزت الحكومة البريطانية التي تعاني أصلا من تصدعات.

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ويحضر نقاشات مجلس الأمن القومي فقط الوزراء والمسؤولون الأمنيّون، الذين يوقعون، أولًا، على قانون الالتزام بالسرية الذي يفرض عليهم الإبقاء على سرية المحادثات أو مواجهة خطر المساءلة القانونية.

لكن صحيفة الـ"ديلي تلغراف" أفادت أن ماي وافقت على منح الإذن ببناء عناصر "غير أساسية" للجيل الأحدث لشبكة الاتصالات.

وتعارض الولايات المتحدة، بشكل مطلق، التعاون مع "هواوي" بسبب التزام الشركة بموجب القانون الصيني بمساعدة حكومتها على جمع المعلومات الاستخبارية أو تقديم خدمات أمنية أخرى عندما يطلب منها ذلك.