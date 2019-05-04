انت الان تتابع تفاصيل خبر الأمن التونسي يحبط عمليات إرهابية كان من المزمع تنفيذها في رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 05:49 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إحباط عمليات إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان إن الأمن تمكن من الحصول على معطيات مهمة، "وإحباط عمليات إرهابية يجري التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان المعظم".

يأتي ذلك استمراراً للعملية الأمنية التي تم القيام بها في القصرين غربي البلاد، الأربعاء الماضي، وأسفرت عن الإيقاع بـ "الإرهابي الخطير رائد التواتي"، بحسب البيان.

وتابعت الوزارة أن الجهود لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على عنصر "خطير فارّ"، مرتبط بالمجموعة المذكورة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الداخلية التونسية القبض على عنصر إرهابي "خطير" بالمرتفعات الغربية، ينتمي إلى "كتيبة عقبة بن نافع"، الموالية لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

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وفي تصريحات سابقة لسفيان السليطي، الناطق باسم "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" (مجمع قضائي مختص في قضايا مكافحة الإرهاب)، قال إن "التواتي كنز من المعلومات".

وأضاف السليطي أن "التواتي" كشف خلال التحقيق عن معطيات مهمة جداً، سيتم إعلانها للرأي العام في القريب العاجل.

وتابع: "هذا العنصر الخطير جداً التحق بالجماعات الإرهابية في الجبال عام 2013، وشارك في العديد من العمليات الإرهابية التي نفذتها كتيبة عقبة بن نافع، ومنها استهداف دوريات الحرس الوطني والجيش".

وتؤكد السلطات في تونس أنها حققت نجاحات أمنية مهمة، إلا أنها تشدد على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة إزاء خطر المجموعات الإرهابية.

ومنذ مايو 2011 تعرضت تونس لأعمال إرهابية وتصاعدت عام 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وطالما كانت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس متركزة بالجبال، خاصة المرتفعات الغربية التي عرفت بـ "وكر تتحصن فيه الجماعات الإرهابية".