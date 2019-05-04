انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة مصرية تؤيد حكماً نهائياً بسجن حازم أبو إسماعيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 05:49 مساءً - قضت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي السلفي البارز، حازم صلاح أبو إسماعيل، على حكم حبسه 5 سنوات إثر إدانته بالتحريض وحصار محكمة (شرق القاهرة).

وأوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن "محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة) أيدت عقوبة السجن 5 سنوات بحق أبو إسماعيل و5 آخرين، إثر ادانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012، إبان حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، ورفضت الطعون المقدمة".

ويعتبر حكم اليوم نهائياً بات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى وفق القانون المصري.

وفي يناير 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإدانة أبو إسماعيل و5 آخرين (حضورياً) بالسجن 5 سنوات من بينهم الناشط السلفي خالد حربي، كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 آخرين (غيابياً) بالسجن 10 سنوات.

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وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2012، عندما قام أعضاء مؤيدون لـ"أبو إسماعيل" بالتظاهر في محيط محكمة مدينة نصر، للمطالبة بإخلاء سبيل أحد المؤيدين له، بالتزامن مع جلسة التحقيق معه عقب اتهامه بحيازة سلاح آلي دون ترخيص.

وفي 20 فبراير 2016 تم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

ويعتبر الحكم هو الثالث النهائي البات بحق أبو إسماعيل، عقب تأييد المحكمة ذاتها حكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل 2015، والحبس عاماً بتهمة إهانة القضاء (ديسمبر 2014)، وفق مصدر قانوني.

وأبو إسماعيل داعية سلفي، من معارضي السلطات الحالية في مصر، وتم توفيقه عقب الإطاحة بـ"مرسي" في 3 يوليو 2013.