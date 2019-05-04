انت الان تتابع تفاصيل خبر الجهاد الإسلامي: جهود مصرية للتهدئة في غزة وهذه رسالتنا للاحتلال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 05:49 مساءً - كشف الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، عن وجود جهود مصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وشدد البريم في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، على أن "المقاومة أوصلت رسالتها بأنها ستبقى في الميدان، ولن تتراجع إلا مقابل وقف التصعيد الإسرائيلي، وكسر الحصار عن القطاع، ودفع استحقاقات الهدوء".

كما أكد أنه "في حال تواصل التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة واتسع، فالمقاومة ستحول المستوطنات إلى جحيم، ولن ينعم الاحتلال بأي هدوء، إلا مقابل أمن وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني".

Advertisements

وقال البريم في هذا الصدد : إن "المقاومة تدير المعركة الآن باقتدار، وقادرة على إجبار العدو على دفع الاستحقاقات، وإذا وسع من عدوانه فالمقاومة تملك إمكانيات تمكنها من وقف العدوان".

وبثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو، محذرة الاحتلال من أن "دائرة النار ستتسع"، من خلال تهديدها بقصف مفاعل ديمونا النووي، ومصفاة حيفا، ومطار بن غوريون.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح اليوم تصعيداً إسرائيلياً مستمراً، حيث استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب (7) آخرون، في حين أصيب 3 إسرائيليين من جراء قصف المقاومة الفلسطينية لمدينة عسقلان جنوب الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ.