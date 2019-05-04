فيسبوك يغلق حساب رئيس حزب دانماركي أحرق القرآن

وقال فيسبوك، بحسب "الجزيرة نت"، إنه حذف حسابات شخصيات سياسية من أقصى اليمين الأميركي، وذلك بسبب انتهاكها سياسة الموقع بخصوص الشخصيات والمنظمات الخطيرة.

وأقدم رئيس الحزب الدانماركي في 14 نيسان الماضي على حرق القرآن ورميه في الهواء في حي نوربرو بالعاصمة كوبنهاغن -الذي يقطن فيه عدد كبير من المسلمين- وذلك بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان مما أثار موجة احتجاجات من المسلمين.



وقال مدير الاتصال في فيسبوك بالدانمارك -في تصريحات صحفية- إن الجميع متساوون أمام قواعد استخدام موقع التواصل الاجتماعي.