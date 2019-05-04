فيسبوك يغلق حساب رئيس حزب دانماركي أحرق القرآن

وأقدم رئيس الحزب الدانماركي في 14 نيسان الماضي على حرق القرآن ورميه في الهواء في حي نوربرو بالعاصمة كوبنهاغن -الذي يقطن فيه عدد كبير من المسلمين- وذلك بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان مما أثار موجة احتجاجات من المسلمين.
وقال مدير الاتصال في فيسبوك بالدانمارك -في تصريحات صحفية- إن الجميع متساوون أمام قواعد استخدام موقع التواصل الاجتماعي.
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