مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى السودان: ندعم اتفاق القوى السياسية والمجلس العسكري

أكد مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومبعوث الاتحاد الخاص للسودان، جان كريستوفر بليارد؛ استعداد الاتحاد لدعم السودان والاتفاق الذي تتوصل إليه القوى السياسية السودانية.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن شمس الدين كباشي، عضو اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري، السبت، بليارد، بحضور الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا، عضو المجلس.



واطلع المبعوث الأوروبي خلال اللقاء علي تطورات الأوضاع السياسية بالسودان، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم السودان والاتفاق الذي تتوصل إليه القوى السياسية في البلاد.





بدوره، ثمّن الفريق الركن شمس الدين كباشي دور الاتحاد الأوروبي، موكداً انفتاح المجلس على الحوار مع جميع الأطراف السياسية السودانية من أجل الانتقال إلى نظام ديمقراطي مستدام.

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ومن جهة أخرى، امتدح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، أدوار الإدارة الأهلية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تمثيلاً كاملاً لكل ولايات السودان مبني على العدالة من أجل استقرار وسلام دائم للسودان.





وأوضح لدى لقائه قيادات الإدارة الأهلية بالقصر الجمهوري، السبت، أن الشعب السوداني هو من أحدث التغيير، مشيراً إلى انحياز القوات المسلحة لإرادة الجماهير، مبيناً أن السلام والحرية لا يتحققان إلا بمشاركة المواطنين والأحزاب والقوى السياسية والحركات المسلحة.





ودعا نائب رئيس المجلس الإدارة الأهلية، لتلعب دورها المنوط بها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان.



من جانبهم، أكد زعماء الإدارة الأهلية دعمهم الكامل لجهود المجلس العسكري الانتقالي بما يعبر بالبلاد إلى بر الأمان وضمان نهضته واستقراره.