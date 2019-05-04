الرئيس الفنزويلي يدعو الجيش إلى "التأهب" تحسبا لأي هجوم أمريكي

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعدة عسكرية الجيش إلى التأهب، تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.

ودعا مادورو، الذي يتواجه مع المعارض خوان جايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، الجيش إلى أن "يكون متأهباً للدفاع عن الوطن وسلاحه بيده إذا تجرأت إمبراطورية أمريكا الشمالية يوماً أن تطأ هذه الأرض، هذه الأرض المقدسة".



وتصاعدت التوترات في فنزويلا العام الجاري بعد أن أعلن خوان جوايدو رئيس البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، في 23 يناير/كانون الثاني، نفسه رئيساً بالوكالة بموجب الدستور، قائلاً إنه أعيد انتخاب مادورو عن طريق التزوير العام الماضي.

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وسارعت الولايات المتحدة وعدد من كبرى دول أمريكا اللاتينية من بينها البرازيل والبيرو وتشيلي إلى دعم جوايدو، تبعتها بعد ذلك عدة دول من الاتحاد الأوروبي.

إلا أن مادورو، الذي تولى السلطة من هوجو شافيز في 2013 ودخلت البلاد في عهده كارثة اقتصادية، يحظى بدعم روسيا والصين، أكبر دولتين مقرضتين لفنزويلا.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مراراً إن "جميع الخيارات" مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بفنزويلا بما في ذلك وبشكل مبطن الخيار العسكري، إلا أنه لم تلاحظ أي تعبئة عسكرية أمريكية.