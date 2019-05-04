انتهاء اجتماع أمني إسرائيلي بشأن غزة دون إعلان نتائج

انتهى اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، واستمر 3 ساعات في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية لبحث التطورات في غزة دون الإعلان عن نتائج محددة.



ورجح محللون عسكريون إسرائيليون أن يواصل الجيش هجماته على قطاع غزة لحين اتضاح مصير الجهود المبذولة للعودة إلى الهدوء.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيلتئم غدا الأحد لبحث التطورات.

وشارك في اجتماع اليوم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس مجلس الأمن القومي وقادة أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ونقلت محطة التلفزة الإسرائيلية (13) عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله "التقييم في النقاش الأمني الذي عقده نتنياهو وصل إلى أنه لا يمكن العودة على الفور إلى التهدئة في غزة، أمامنا على الأقل يومين أو 3 من القتال".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي لم يكشف عن اسمه، "تعليمات نتنياهو للجيش في المناقشة كانت الضرب بقوة في قطاع غزة".

Advertisements

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت في وقت سابق اليوم لـ"العين الإخبارية" إن "مسؤولين مصريين يقومون باتصالات مكثفة مع الحكومة الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في غزة لمنع انزلاق الأمور نحو عملية عسكرية إسرائيلية ضد القطاع".

وأضافت "الجهود المصرية أمام مهمة صعبة للغاية خاصة مع التطور الدراماتيكي للأحداث في غزة، إثر الهجمات الإسرائيلية الواسعة ضد مناطق في قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق فصائل فلسطينية عشرات القذائف الصاروخية على تجمعات إسرائيلية في جنوبي إسرائيل".

وانضم مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف لهذه الجهود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 4 على الأقل في قصف إسرائيلي لعدد من المواقع في قطاع غزة.

وبدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة جراء سقوط قذيفة على مدينة "كريات جات" في جنوبي إسرائيل، وإصابة اسرائيلي بجروح متوسطة جراء سقوط قذيفة على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق فلسطينيين أكثر من 200 صاروخ منذ صباح السبت على مناطق متفرقة في جنوبي إسرائيل، مشيرا إلى أن منظومة القبة الحديدة اعترضت العشرات منها.