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وزير الخارجية الروسي يجتمع مع نظيره الفنزويلي الأحد

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء يوم السبت عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الفنزويلي خورخي أرياثا في موسكو يوم الأحد.

وسيأتي الاجتماع قبل محادثات مباشرة، نادرا ما تحدث، بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في فنلندا الأسبوع القادم وسط خلافات بين الولايات المتحدة وروسيا تجاه الأزمة السياسية في فنزويلا.

 

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