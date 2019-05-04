شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع شهداء الغارة الإسرائيلية على غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (غزة)

تجمع مشيعون في قطاع غزة اليوم (السبت) للمشاركة في جنازة ناشطين فلسطينيين قتلا بغارة إسرائيلية، مع تصاعد العنف عبر الحدود بين إسرائيل والقطاع لليوم الثاني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت الناشطين التابعين لحركة حماس التي تدير القطاع، بضربات جوية أمس (الجمعة).

من جهة ثانية، قامت قوات الاحتلال بإغلاق كل المعابر مع قطاع غزة ومنطقة الصيد البحري رداًً على إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية.