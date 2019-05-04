شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصابين بانفجار في الموصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) اصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة بإنفجار في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق، اليوم (السبت). اصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة بإنفجار في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق، اليوم (السبت). وأفاد مصدر أمني عراقي بان التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار الذي وقع في منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، ناجم عن دراجة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق، موضحًا بان القوات الأمنية سارعت الى تطويق مكان الحادث، وباشرت التحقيق فيه.



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