شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون.. بين انتهاكات نظام الأسد وإسرائيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بيروت)رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية مقتل واعتقال العشرات من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين، منذ اندلاع الصراع على خلفية المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية.
وأعلنت مجموعة العمل في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن عدداً من الصحفيين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد، أو بعد استهدافهم بالقصف ورصاص القنص المباشر من مواقع قوات النظام.
وأكدت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب مازالوا رهن الاعتقال في سجون نظام الأسد دون معرفة مصيرهم.
ووجهت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية التي تتخذ من بيروت مقراً لها، نداءاً عاجلاً تطالب فيه المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين بممارسة الضغط الفعلي على نظام الأسد من أجل إطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين والكشف عن مصير الصحفيين الذين اختطفهم النظام دون معرفة مصيريهم حتى الآن.
من جهة أخرى، اعتصم لاجئون فلسطينيون اليوم، في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية، تضامناً مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وألقيت خلال الاعتصام كلمات استنكرت المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين، واعتبر أن الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى خرقاً فاضحاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
ووزعت منظمات حقوقية فلسطينية خلال الاعتصام بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطينيون.. بين انتهاكات نظام الأسد وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.