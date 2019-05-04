شكرا لقرائتكم خبر عن بيونجيانج تثير التوتر بين الكوريتين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (سول)أطلقت كوريا الشمالية عدة قذائف قصيرة المدى نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، اليوم (السبت)، مما دفع كوريا الجنوبية لحث جارتها على التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.
وجاءت أحدث عملية إطلاق بعد اختبار كوريا الشمالية لما وصفته بنظام للأسلحة التكتيكية الموجهة في أبريل الماضي.
وحثت سول بيونجيانج على الكف عن القيام بمزيد من هذه الأفعال، في أحد أشد البيانات لهجة منذ شرعت الكوريتان في جهود للمصالحة أوائل العام الماضي.
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