شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي تركي على يد وحدات حماية الشعب الكردية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن جندياً تركياً قُتل وأُصيب آخر في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورية، اليوم (السبت)، أثناء هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتابعت الوزارة أن الجيش رد بنيران المدفعية دون مزيد من التفاصيل عن مكان الهجوم.