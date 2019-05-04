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مقتل جندي تركي على يد وحدات حماية الشعب الكردية

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جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن جندياً تركياً قُتل وأُصيب آخر في منطقة تل رفعت التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورية، اليوم (السبت)، أثناء هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتابعت الوزارة أن الجيش رد بنيران المدفعية دون مزيد من التفاصيل عن مكان الهجوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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