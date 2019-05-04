شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه لخطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أريحا)

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت) موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية حتى قبل الاعلان رسمياً عنها.

وقال عباس رداً على تصريحات جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض في هذا الخصوص، «إن كل مايقوله كوشنر لا نقبله، سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها».

وأضاف خلال افتتاحه لمنشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا: «لا نتوقع أن يقدموا (الإدارة الأمريكية) شيئاً مهماً.. لأن كل ما قدموه ضدنا».

وكان كوشنر قد صرح لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أنه تم تكليفه بمحاولة إيجاد حل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأنه يعتقد بأن ما سيطرحه هو إطار عمل واقعي و قابل للتنفيذ.