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السودانيون يواصلون الاحتجاج

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

لا يزال المتظاهرون السودانيون معتصمين في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بسلطة مدنية بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير.

وقال حميد (21 عاماً) لوكالة فرانس برس: «سنبقى صائمين هنا خلال رمضان كله وحتى بعد رمضان إلى حين تحقيق مطلبنا».

وقال محامي وضع العلم السوداني على كتفيه: «أنا هنا وسأقضي رمضان في هذا المكان».

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وأضاف: «أريد حكومة مدنية تلبي مطالب الجميع».

وهزّت السودان شهور من التظاهرات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاماً، إذ اتهم المحتجون الرئيس ونظامه بسوء إدارة إقتصاد البلاد.

وبرغم محادثات المسؤولين العسكريين وقادة الحركة الاحتجاجية، لم يتمكنوا حتى الآن من تشكيل المجلس المشترك الذي سيدير المرحلة الإنتقالية في البلاد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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