شكرا لقرائتكم ترمب: زعيم كوريا الشمالية "لن يخلف وعده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، عن ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، "لن يخلف وعده"، بعد إعلان كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صواريخ فوق البحر.

وكتب في تغريدة: "أي شيء في هذا العالم المثير للاهتمام أمر ممكن، لكنني أعتقد أن كيم يونغ أون يدرك تماما الإمكانات الاقتصادية العظيمة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئا لوضع حد لها".

وأضاف: "إنه (كيم) يعرف أيضًا أنني معه، ولا يريد أن يخلف وعده لي. سيكون هناك اتفاق".

وأطلقت كوريا الشمالية، السبت، صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عام، وتأتي في وقت تسعى بيونغ يونغ إلى تصعيد الضغط على واشنطن بعد بلوغ المحادثات النووية طريقاً مسدوداً.

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وقالت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان، إن كوريا الشمالية "أطلقت عدداً من الصّواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية، في اتجاه الشمال الشرقي".

وأضافت أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

في المقابل، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نحن على عِلم بتصرفات كوريا الشمالية. سنُواصل المراقبة".

يذكر أن العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن فترت منذ فشل قمة هانوي في شباط/فبراير الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي.