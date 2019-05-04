دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper اليابان: صواريخ كوريا الشمالية لم تصل إلى سواحلنا

قالت وزارة الدفاع اليابانية، صباح اليوم السبت: إنَّ الصواريخ الكورية الشمالية لم تصل إلى أي مكان بالقرب من ساحل البلاد، وإن اليابان لا تواجه أي تهديدات أمنية .

وكانت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية قد ذكرت أن بيونج يانج أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أنها لم ترصد أي إشارات تشير إلى أن أيًّا من الصواريخ الكورية الشمالية قصيرة المدى التي تم إطلاقها يوم السبت قد وصلت إلى أو حول أراضي اليابان أو المنطقة الاقتصادية الخالصة البالغ طولها 200 ميل بحري.

وقالت الوزارة: إنَّ اليابان في هذه المرحلة لا تواجه وضعًا قد يشكِّل أي خطر فوري على أمنها القومي.

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وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا قصير المدى صوب بحر اليابان، صباح اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية.

وقالت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية إن بيونجيانج أطلقت صاروخًا من بلدة ونسان على ساحلها الشرقي في الاتجاه الشرقي الساعة 0906 صباحا (0006 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أنَّ سول وواشنطن تعملان على تحليل تفاصيل الصاروخ.