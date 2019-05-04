محافظ القاهرة يعلن مد العمل بنفق الأزهر حتى الثانية صباحا فى رمضان

كتب سيد الخلفاوى
قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مد فترات العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل على أن يغلق بعدها لأعمال الصيانة والنظافة، وأن يمتد العمل حتى الخامسة صباحًا خلال يومى الخميس والجمعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال ايام الاجازات الاسبوعية.
وقال اللواء وائل عاطف، مدير عام تشغيل وصيانة نفقى الأزهر للسيارات، إنه سيتم غلق النفق قبل الإفطار بربع ساعة وفتحه بعد الإفطار بربع ساعة وذلك حرصًا على أرواح المواطنين لارتفاع معدل الحوادث فى هذه الفترة...
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