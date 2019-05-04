الحريري تلقى دعوتين لرعاية إفطاري المقاصد والجمعيات البيروتية

استقبل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط"، وفدا من ​جمعية المقاصد​ الخيرية الاسلامية في بيروت برئاسة فيصل سنو، وتسلم منه دعوة لرعاية افطار الجمعية الذي سيقام في 11 أيار الحالي في فندق "فينيسيا".

ثم استقبل وفدا من اتحاد ​الجمعيات البيروتية​ برئاسة محمد عفيف يموت، وجه له دعوة لرعاية افطار الاتحاد الذي سيقام في 16 ايار الحالي في "سي السايد".

والتقى أيضا عضو ​المجلس الاسلامي الشرعي​ الأعلى علي طليس.