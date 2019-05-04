الحريري تلقى دعوتين لرعاية إفطاري المقاصد والجمعيات البيروتية

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، في "بيت الوسط"، وفدا من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت برئاسة فيصل سنو، وتسلم منه دعوة لرعاية افطار الجمعية الذي سيقام في 11 أيار الحالي في فندق "فينيسيا".
ثم استقبل وفدا من اتحاد الجمعيات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت، وجه له دعوة لرعاية افطار الاتحاد الذي سيقام في 16 ايار الحالي في "سي السايد".
والتقى أيضا عضو المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى علي طليس.
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