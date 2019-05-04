أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​حسين الحاج حسن​ أن "ثمة أبواب لمعالجة العجز وتخفيضه تتمثل في الإصلاح المالي والإقتصادي و​مكافحة الفساد​، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الكهرباء، ومعالجة موضوع الأملاك البحرية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، فضلا عن قطاع الإتصالات، وإشراك قطاع المصارف بتحمل مسؤولياته في المعالجة المالية والإقتصادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: أبواب لمعالجة العجز وتخفيضه تتمثل بإلإصلاح المالي والإقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.