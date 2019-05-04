‎باسيل: لا يمكن ان نختار التحالف مع الغريب على حساب ابناء الوطن

شدد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ على أن "لبنان وطن تنوع لا اقليات ولا أكثريات ".

وفي تصريح له من بلدة راس اسطا في جبيل، قال: "نحن معاً اكثرية بالحق، وهذا هو معنى الشراكة بين ​التيار الوطني الحر​ و​حزب الله​".

وأوضح أننا "لم نكن معاً في الانتخابات الأخيرة في ​قضاء جبيل​، لكن الأهم ان الشراكة القائمة على الثقة هي التي تحمي الحقوق والاختبار الصعب يعززها"، مشيراً إلى أاننا "عشنا المقاومة معاً بأصعب الظروف في العام ٢٠٠٦".

ولفت إلى أننا "تعاهدنا على مقاومة ​الفساد​ ونحن في التيار الوطني وحزب الله قادرون على بناء دولة الشراكة بين اللبنانيين جميعاً"، مضيفاً: "معاً نواجه الأخطار ولا يمكن ان نختار التحالف مع الغريب على حساب ابناء الوطن". وركّز على أن "أخطاء الآخرين تجاهنا هي أخطاء تصيب الوطن، وخسارة ارض من لبنان هي خسارة لكل اللبنانيين".