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توقيف سوري طعن مواطنا بسكين خلال زفاف في الجنوب

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ذكرت معلومات صحافية أن دورية تابعة ل​مفرزة استقصاء الجنوب​ في قوى الأمن الداخلي أوقفت السوري ن.ج. لطعنه اللبناني ا. خ. بسكين في فخذه، خلال حفل زفاف احد أقارب السوري المذكور في وطى ​الخيام​.

وقد تم تسليم الفاعل الى فصيلة درك الخيام لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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