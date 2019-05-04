توقيف سوري طعن مواطنا بسكين خلال زفاف في الجنوب

ذكرت معلومات صحافية أن دورية تابعة ل​مفرزة استقصاء الجنوب​ في قوى الأمن الداخلي أوقفت السوري ن.ج. لطعنه اللبناني ا. خ. بسكين في فخذه، خلال حفل زفاف احد أقارب السوري المذكور في وطى ​الخيام​.

وقد تم تسليم الفاعل الى فصيلة درك الخيام لاجراء المقتضى القانوني بحقه.