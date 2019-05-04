توقيف سوري طعن مواطنا بسكين خلال زفاف في الجنوب

ذكرت معلومات صحافية أن دورية تابعة لمفرزة استقصاء الجنوب في قوى الأمن الداخلي أوقفت السوري ن.ج. لطعنه اللبناني ا. خ. بسكين في فخذه، خلال حفل زفاف احد أقارب السوري المذكور في وطى الخيام.
وقد تم تسليم الفاعل الى فصيلة درك الخيام لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
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