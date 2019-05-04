نقابة أوجيرو: مستمرون بالاضراب لحين الغاء كل ما يمس بحقوقنا

أعلنت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان "​أوجيرو​"، في بيان، "الاستمرار بالإضراب والتوقف عن العمل وعدم الحضور والبصم لحين إلغاء كل ما يمس بحقوقنا ومكتسباتنا ورواتبنا"، وذلك "التزاما منها "بالموقف الموحد مع باقي النقابات في اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والذي تم اتخاذه في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر ​الاتحاد العمالي العام​".

ودعت "جميع الزملاء العاملين: مستخدمين، متعاقدين، مياومين وملحقين، إلى المشاركة الكثيفة في التجمع المركزي الذي سيواكب عقد مؤتمر صحافي عند الساعة 11,00 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 7/5/2019 في مركز بئر حسن".

وأعلنت الإبقاء على جلساتها مفتوحة "لمواكبة التطورات وللتنسيق مع باقي النقابات في الاتحاد".