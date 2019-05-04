منصور أولم تكريما ليازجي في منيارة

أقام راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس ​المتروبوليت باسيليوس منصور​، مأدبة غداء تكريمية جامعة لبطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، في مطعم خان الصايغ في ​بلدة منيارة​، حضرها ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب اسعد درغام، النائب هادي حبيش ممثلا رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، سفير روسيا الكسندر زاسبكين، النواب وهبي قاطيشا ووليد البعريني ومحمد سليمان، ممثل النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس العميد وليم مجلي، الوزير السابق يعقوب صراف، النواب السابقون نضال طعمة، وجيه البعريني، رياض رحال، محمد يحيي وعبدالله حنا.

كما حضر: محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، اللواء ميلاد اسحق ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، العقيد مصطفى الأيوبي ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العقيد ريمون ابو معشر ممثلا المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، الرائد وسيم صايغ ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، آمر مفرزة الاستقصاء في الشمال النقيب نبيل عوض، رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق.

وحضر أيضا: نقيب محامي الشمال محمد المراد، راعي أبرشية طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران انطوان ضاهر، ممثل راعي أبرشية طرابلس للموارنة المطران جورج بو جودة الخوراسقف الياس جرجس، رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية قي عكار الشيخ مالك جديدة، عضو الهيئة الشرعية في المجلس الاسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، وعدد من المطارنة الأرثوذكس في الكرسي الانطاكي، وقيادات حزبية ونقابية وفاعليات تربوية وكشفية ونسائية ومجالس الرعايا الأرثوذكس في عكار، ووفد كبير من أبناء الأبرشية في القسم السوري، رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير.

بعد صلاة قصيرة، ألقى المطران منصور كلمة جدد فيها الترحيب بالبطريرك يازجي وبالحضور الرسمي والشعبي، ونوه بـ"الصورة البهية لعكار المتألقة دائما بحضور أبنائها من مختلف الطوائف بعيشهم الواحد وبتضامنهم. والفرحة عظيمة بحضور صاحب الغبطة المبارك في منطقته".

وتوجه منصور إلى "الأخوة المسلمين عامة" بالتهنئة بحلول شهر رمضان.