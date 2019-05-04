طربيه من بعبدا: لا يمكن فرض ضرائب اضافية في وقت الازمات الاقتصادية

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​جوزيف طربيه​ أن ​الموازنة​ يجب أن تعبر عن مصلحة البلد العليا، التي لا تتم الا بالتوافق ولا يمكن فرض ضرائب اضافية في وقت الازمات الاقتصادي، معرباً عن تفاؤله بأن تصدر عن مجلس الوزراء موازنة توافقية يجري فيها الإستماع إلى كل أضحاب الرأي وأصحاب المصالح.

وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، شدد على أن النظام الضريبي لا يجب أن يتحول طارد للإستثمارات، لافتاً إلى أن الفوائد ستنخفض بمجرد أن تظهر إنجازات، ومشدداً على أن مصلحة لبنان هي في النمو الإقتصادي.

ورداً على سؤال، اعتبر أن إستهداف المصارف له أسباب لا علاقة للمصارف بها، مشيراً إلى أنه إستهداف للبلد وإقتصاده.