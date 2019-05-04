شهيب: الإمتحانات الرسمية ستكون عادلة ومنضبطة و"مع الكاميرات"

أكد وزير التربية ​أكرم شهيب​ أن ​الإمتحانات الرسمية​ ستكون عادلة، هادئة ومنضبطة ضمن المنهج المعتمد و"مع الكاميرات"، مشدداً على السعي لرفع مستوى المدرسة الرسمية و​الجامعة اللبنانية​ وتأمين المستلزمات المطلوبة لهما رغم التقشف.

وخلال رعايته للاحتفال التكريمي الذي نظمه مكتب التربية في وكالة داخلية المتن في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" للأساتذة المتقاعدين الذين أنهوا خدماتهم التربوية، في المركز الاجتماعي لبلدة القلعة/ المتن الأعلى، أشار إلى أننا "سنعزز المدرسة الهادفة إلى تربيةٍ سليمة ونحاسب مدارس التجارة والربح، وسنعمل على إيلاء التعليم المهني والتقني الاهتمام اللازم باعتباره الطريق الأقصر الى سوق العمل وتعزيز الدورة الاقتصادية".

ولفت إلى ان ورشة تنقية قطاع التعليم الجامعي الخاص قد بدأت وستستمر إلى جانب دعم الجامعة اللبنانية الوطنية باعتبارها "الجامعة الأم"، مؤكداً أنه سيلاحق إقرار قانون جودة التعليم العالي الموجود في لجنة التربية النيابية لمنع المتاجرة بمستقبل أبناء هذا الوطن.