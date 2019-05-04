الجيش الإسرائيلي قرر فرض إغلاق كامل على بحر قطاع غزة

ذكرت قناة "الجزيرة" أنّ "​الجيش الإسرائيلي​ قرّر فرض إغلاق كامل على بحر ​قطاع غزة​".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ كافّة، في ظلّ استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع".

من جهته، لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "ما لا يقلّ عن 150 ​قذيفة​ صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وأنّ بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل". بدوره، كان قد أفاد المتحدث باسم الجيش ​أفيخاي أدرعي​، في وقت سابق اليوم، بأنّه "تمّ رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكّنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها. وقد قصفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي مواقع عدّة تابعة لـ"حركة حماس".